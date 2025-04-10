В Ивано-Франковске военнообязанный укусил за ногу сотрудника ТЦК

Мужчину остановили для проверки документов, но тот начал агрессивно вести себя и укусил военного за ногу.

Источник фото: АрмияInform

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В Ивано-Франковске военнообязанный укусил сотрудника ТЦК за ногу. Об этом сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.

Указывается, что мужчину 1988 года рождения остановили для проверки документов, но он начал вести себя агрессивно.

«На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а затем причинил телесное повреждение военнослужащему — укус в область ноги, которая была повреждена в результате ранения последнего в районе боевых действий. После этого он попытался сбежать, а также применил агрессивные действия в отношении правоохранителей», — сообщили в ТЦК.

Было установлено, что военнообязанный является жителем Херсонской области, прибыл в Ивано-Франковск, не встал на военно-учет в ТЦК по месту фактического пребывания, не сообщил о смене места жительства и не имел при себе никаких военно-учетных документов.

После задержания его доставили в районный ТЦК, где началось прохождение ВЛК в соответствии с установленной процедурой.

В ТЦК подчеркнули, что в соответствии со статьей 22 Закона Украины «О Статутах Вооруженных Сил Украины», военнослужащие имеют право применять средства физического воздействия и специальные средства:

для защиты своей жизни и здоровья, а также здоровья других лиц от нападения, если другими способами защититься невозможно;

для задержания лица, оказывающего физическое сопротивление или совершившего действия, угрожающие безопасности военнослужащего.

«В данной ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения. Именно поэтому такие действия квалифицируются не как нарушение, а как необходимая оборона и правомерный ответ на угрозу», — отметили в пресс-службе центра.

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