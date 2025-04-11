Суд не наделен полномочиями вмешиваться в свободное усмотрение ТЦК за пределами определенных КАСУ критериев – апелляционный админсуд высказался о своей компетенции рассматривать нарушения в процедуре мобилизации

Восьмой апелляционный админсуд отменил решение о признании незаконной мобилизации мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью, указав, что суд не имеет права брать на себя полномочия ТЦК по решению вопросов, которые законодательством отнесены к компетенции этого органа государственной власти.

Фото: Восьмой апелляционный административный суд

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Задача правосудия не заключается в обеспечении эффективности государственного управления. Административный суд не может подменять другой орган государственной власти, в частности ТЦК, и брать на себя полномочия по решению вопросов, которые законодательством отнесены к компетенции этого органа государственной власти.

Кроме того, административный суд не наделен полномочиями вмешиваться в свободное усмотрение (дискрецию) ТЦК за пределами проверки по критериям, определенным статьей 2 КАСУ.

Так 11 марта 2025 года обозначил пределы своих полномочий Восьмой апелляционный административный суд, отменив решение Закарпатского окружного админсуда о признании незаконной мобилизации мужчины, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (дело №260/4585/24, председательствующая в коллегии Зоряна Матковская).

Обстоятельства дела

Мужчина утверждал, что сообщил работникам ТЦК, что он не подлежит призыву на военную службу, поскольку у него на содержании находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, и предоставил все необходимые документы для подтверждения этого факта.

Однако представители ТЦК это не учли, и после уточнения военно-учетных данных истца направили на прохождение ВЛК, признали годным, после чего в составе команды направили к месту несения службы, где он был зачислен в списки личного состава.

Истец считал, что именно на ТЦК возложена обязанность по проверке наличия оснований для отсрочки, и ТЦК не убедился в том, что истец, как отец ребенка с инвалидностью, подпадает под требования п. 5 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», то есть не подлежит мобилизации.

Решением Закарпатского окружного административного суда от 30 сентября 2024 года иск был удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен мобилизационный приказ ТЦК, отменен приказ командира воинской части в части зачисления в воинскую часть, ТЦК обязали совершить действия по предоставлению отсрочки.

Как отметил суд первой инстанции, в ходе проверки Военной службой правопорядка (ВСП) установлено, что 5.06.2024 мужчина прибыл в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Должностными лицами ТЦК также было установлено, что на полном содержании мужчины находится его сын, который является ребенком с инвалидностью, что подтверждается свидетельством о рождении серии от 17.07.2017, выписками из протоколов ЛКК и консультационными выводами специалистов, а также удостоверением ребенка с инвалидностью.

То есть факт нарушения прав истца был установлен ВСП еще в июле 2024 года.

Также в приведенном письме содержится ссылка на то, что должностными лицами направлено сообщение в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона с материалами проверки о выявлении в действиях должностных лиц ТЦК признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК.

Поскольку вынесенный ТЦК мобилизационный приказ является противоправным и подлежит отмене, то и приказ командира воинской части также является противоправным и подлежит отмене.

Воинская часть подала апелляционную жалобу, указав, что решение о мобилизации и призыве является актом индивидуального действия, который на момент рассмотрения иска исчерпал свое действие в связи с мобилизацией истца и направлением его для прохождения военной службы. А после издания спорного приказа возникли новые правоотношения прохождения военной службы, особенности которых определяются Законом №2232-XII и Положением №1153/2008.

Что решил апелляционный суд

Как отметил Восьмой ААС, сын истца является ребенком с инвалидностью, что подтверждается соответствующими документами.

Апелляционный суд не оспаривает приведенного основания, которое предоставляло истцу право на отсрочку, однако считает выводы суда первой инстанции ошибочными.

Согласно Правилам воинского учета, утвержденным постановлением КМУ №1487, именно на истца возложена обязанность предоставлять ТЦК документы, подтверждающие право на отсрочку. Таким образом, моменту оформления отсрочки предшествует ряд активных действий, которые военнообязанный должен совершить для реализации своего права.

Верховный Суд в постановлении от 18 января 2024 года по делу №280/6033/22 выразил правовую позицию, согласно которой право на отсрочку от призыва корреспондирует с обязанностью призывников, военнообязанных, резервистов соблюдать правила воинского учета, в частности, должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его в соответствующий способ уполномоченным органом (в частности, районным ТЦК).

Истец не выполнил указанные требования и не воспользовался своим правом подачи заявления в РТЦК о предоставлении отсрочки, то есть не реализовал свое право, что соответственно указывает на отсутствие нарушений со стороны работников ТЦК во время его мобилизации.

Суд первой инстанции также пришел к выводу, что ТЦК не провел надлежащую проверку наличия у истца ребенка с инвалидностью.

Однако судом первой инстанции не выяснено, была ли у ТЦК возможность проверить указанную информацию.

Таким образом, апелляционный суд заключает, что истец не реализовал свое право на отсрочку, что указывает на отсутствие оснований для отмены мобилизационного приказа.

Кроме того, апелляционный суд указал, что мобилизационный приказ в отношении истца исчерпал свое действие фактом его исполнения.

При этом Восьмой ААС сослался на решение Конституционного Суда от 23.06.1997 №2-зп, а также на решение КСУ №9-рп/2008, где указано, что «правовые акты ненормативного характера» касаются отдельных лиц, «рассчитаны на персональное применение» и после реализации исчерпывают свое действие.

Указанная правовая позиция нашла свое отражение в вопросе отмены акта индивидуального действия разового применения, который исчерпал свое действие фактом его исполнения, отражена в устойчивой и последовательной позиции Верховного Суда, согласно которой такой акт не может быть отменен после его выполнения.

Соответственно, как производное, не подлежит удовлетворению исковое требование об обязательстве совершить действия по предоставлению истцу отсрочки как отцу, воспитывающему ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Также Восьмой ААС указал, что административный суд не наделен полномочиями вмешиваться в свободное усмотрение (дискрецию) субъекта властных полномочий за пределами проверки по критериям, определенным статьей 2 КАСУ.

Задача правосудия заключается не в обеспечении эффективности государственного управления, а в гарантировании соблюдения требований права, иначе нарушается принцип разделения властей. Поэтому задачей административного суда является контроль за законностью принятия решений.

Исходя из содержания положений Кодекса административного судопроизводства Украины относительно компетенции административного суда, последний не может подменять другой орган государственной власти и брать на себя полномочия по решению вопросов, которые законодательством отнесены к компетенции этого органа государственной власти.

Таким образом, исковое требование об обязательстве предоставить истцу отсрочку не могло быть удовлетворено судом первой инстанции, поскольку суд в спорных правоотношениях не может брать на себя полномочия другого органа, в данном случае Комиссии при ТЦК по вопросам предоставления отсрочки.

Кроме того, с 8.06.2024 года истец перешел в категорию военнослужащих, и, соответственно, на сегодняшний день он уже не является военнообязанным, а нормы ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о предоставлении ему отсрочки больше не могут применяться к нему.

Также Восьмой ААС указал, что действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве и о назначении в воинскую часть.

Указанный приказ уже реализован, и его отмена (даже при очевидной противоправности такого) не повлечет за собой увольнение истца с военной службы.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что истец обращался к командиру воинской части с рапортом об увольнении его с военной службы, в котором указывал вышеуказанные обстоятельства или иные основания.

Апелляционный суд также сослался на постановление КАС ВС от 5 февраля 2025 года по делу 160/2592/23 по иску военнослужащего к ТЦК и воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательстве принять решение об увольнении со службы. КАС ВС указал, что «признание процедуры призыва противоправной не влечет увольнение незаконно мобилизованного с военной службы, то есть не восстанавливает предыдущее положение лица, призванного на военную службу».

С учетом изложенного исковые требования истца удовлетворению не подлежат в полном объеме.

Указанные выше обстоятельства являются безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции и принятия нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований по вышеуказанным основаниям, отметил Восьмой апелляционный админсуд.

Автор: Наталя Мамченко

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