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Госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров по войне в Украине

21:00, 22 апреля 2025
Кит Келлог будет представлять США на переговорах.
Госсекретарь США Марко Рубио не поедет в Лондон для переговоров по войне в Украине
Фото: Getty Images
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Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Лондоне. Об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По словам Брюс, Рубио является чрезвычайно занятым человеком, поэтому не сможет поехать в Лондон в этом конкретном случае. «Госсекретарь Рубио - очень занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они являются условными. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать», - отметила Брюс.

На переговорах в столице Великобритании Соединенные Штаты будет представлять специальный посланник Дональда Трампа Кит Келлог, который отвечает за контакты с руководством Украины.

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США война Великобритания

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