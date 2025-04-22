Держсекретар США Марко Рубіо не поїде в Лондон для переговорів щодо війни в Україні

Кіт Келлог представлятиме США на переговорах.

Фото: Getty Images

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Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни, які відбудуться в Лондоні. Про це під час брифінгу повідомила керівник пресслужби Держдепартаменту США Теммі Брюс.

За словами Брюс, Рубіо є надзвичайно зайнятою людиною, тому не зможе поїхати в Лондон у цьому конкретному випадку. «Держсекретар Рубіо – дуже зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретарів, який у нас був, і це, звісно, впливає на кожен його день. І тому, коли є певні плани, вони є умовними. І в даному конкретному випадку, доки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде на них присутній», — зазначила Брюс.

На переговорах у столиці Великої Британії Сполучені Штати представлятиме спеціальний посланець Дональда Трампа Кіт Келлог, який відповідає за контакти з керівництвом України.

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