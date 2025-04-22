Практика судів
  1. У світі

Держсекретар США Марко Рубіо не поїде в Лондон для переговорів щодо війни в Україні

21:00, 22 квітня 2025
Кіт Келлог представлятиме США на переговорах.
Держсекретар США Марко Рубіо не поїде в Лондон для переговорів щодо війни в Україні
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах щодо припинення російсько-української війни, які відбудуться в Лондоні. Про це під час брифінгу повідомила керівник пресслужби Держдепартаменту США Теммі Брюс.

За словами Брюс, Рубіо є надзвичайно зайнятою людиною, тому не зможе поїхати в Лондон у цьому конкретному випадку. «Держсекретар Рубіо – дуже зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретарів, який у нас був, і це, звісно, впливає на кожен його день. І тому, коли є певні плани, вони є умовними. І в даному конкретному випадку, доки зустрічі в Лондоні тривають, він не буде на них присутній», — зазначила Брюс.

На переговорах у столиці Великої Британії Сполучені Штати представлятиме спеціальний посланець Дональда Трампа Кіт Келлог, який відповідає за контакти з керівництвом України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США війна Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук

Резерв+ надсилатиме push-сповіщення, якщо вас подали в розшук чи зняли з нього – Черногоренко вказала, що «це про повагу до людей».

Скарги ВККС на дії ДБР поставили на паузу – рішення Вищої ради правосуддя поки що немає

Вища рада правосуддя вирішила поки що не давати оцінку подіям навколо ВККС, а керівництво Комісії хоче, щоб звернення ВККС розглядалися без трансляції.

Верховний Суд пояснив, яких ознак достатньо для визнання діяльності іноземної компанії постійним представництвом, що означає необхідність сплати податків в Україні

Достатньо встановити регулярний характер її господарської діяльності через представників, які укладають угоди та здійснюють ключові функції на території України.

Верховний Суд пояснив, чи залежить право приватного виконавця на отримання основної винагороди від перебування на виконанні постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору

У випадках, коли стягувач самостійно передає виконавчий документ на виконання приватному виконавцю, після того як державний виконавець уже розпочав стягнення виконавчого збору, останнє виконавче провадження підлягає закінченню.

Внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном більше 30 днів – Верховний Суд пояснив, чи втратила вона право на виплату допомоги на проживання після повернення в Україну

Верховний Суд вказав умови, за яких виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам не продовжується у разі виїзду за кордон.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду