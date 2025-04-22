Україна готова до переговорів з РФ тільки після припинення вогню – Зеленський

Зеленський підтвердив готовність України до переговорів, але з умовою припинення вогню.

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Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції напередодні зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні заявив, що Україна готова до переговорів з Росією лише після повного припинення вогню. За словами Зеленського, українська делегація, яка бере участь у переговорах у Лондоні, має мандат для обговорення питання безумовного або часткового припинення вогню. Однак, ключовою умовою для подальших переговорів є саме завершення бойових дій.

«Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню, ми готові сідати (за стіл переговорів — ред. ) в будь-якому форматі, щоб не було ніякого глухого куту, що Україна там вона може, то не може, там вона хоче — в будь-якому форматі», — підкреслив Президент.

«Судово-юридична газета» публікувала головні тези пресконференції Володимира Зеленського.

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