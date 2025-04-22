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Переговори з РФ можливі після припинення вогню, пропозицій щодо обміну територіями не було – головні тези пресконференції Зеленського

20:15, 22 квітня 2025
Зеленський дав пресконференцію напередодні зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні.
Переговори з РФ можливі після припинення вогню, пропозицій щодо обміну територіями не було – головні тези пресконференції Зеленського
Фото: detector.media
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Президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію перед зустріччю представників США, України та Європи в Лондоні. Під час брифінгу він зробив низку важливих заяв:

  • Україна не визнає Крим російською територією — це суперечить Конституції України.
  • Україна готова до перемовин з Росією в будь-якому форматі, але лише після повного припинення вогню.
  • Під час зустрічі в Лондоні будуть обговорюватися лише ті питання, на які має мандат переговорна група, зокрема часткове або повне припинення вогню.
  • США не зможуть працювати на Запорізькій атомній електростанції без участі України, оскільки на станції потрібен український технічний склад.

«Якщо ми разом зі США будемо відновлювати АЕС, заробляти на електроенергії — то це нормальна історія. Але офіційно такої пропозиції щодо ЗАЕС не було», — додав президент.

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Володимир Зеленський

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