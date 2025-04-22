Переговори з РФ можливі після припинення вогню, пропозицій щодо обміну територіями не було – головні тези пресконференції Зеленського

Зеленський дав пресконференцію напередодні зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні.

Фото: detector.media

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Президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію перед зустріччю представників США, України та Європи в Лондоні. Під час брифінгу він зробив низку важливих заяв:

Україна не визнає Крим російською територією — це суперечить Конституції України.

Україна готова до перемовин з Росією в будь-якому форматі, але лише після повного припинення вогню.

Під час зустрічі в Лондоні будуть обговорюватися лише ті питання, на які має мандат переговорна група, зокрема часткове або повне припинення вогню.

США не зможуть працювати на Запорізькій атомній електростанції без участі України, оскільки на станції потрібен український технічний склад.

«Якщо ми разом зі США будемо відновлювати АЕС, заробляти на електроенергії — то це нормальна історія. Але офіційно такої пропозиції щодо ЗАЕС не було», — додав президент.

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