Переговори з РФ можливі після припинення вогню, пропозицій щодо обміну територіями не було – головні тези пресконференції Зеленського

20:15, 22 квітня 2025
Зеленський дав пресконференцію напередодні зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні.
Фото: detector.media
Президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію перед зустріччю представників США, України та Європи в Лондоні. Під час брифінгу він зробив низку важливих заяв:
- Україна не визнає Крим російською територією — це суперечить Конституції України.
- Україна готова до перемовин з Росією в будь-якому форматі, але лише після повного припинення вогню.
- Під час зустрічі в Лондоні будуть обговорюватися лише ті питання, на які має мандат переговорна група, зокрема часткове або повне припинення вогню.
- США не зможуть працювати на Запорізькій атомній електростанції без участі України, оскільки на станції потрібен український технічний склад.
«Якщо ми разом зі США будемо відновлювати АЕС, заробляти на електроенергії — то це нормальна історія. Але офіційно такої пропозиції щодо ЗАЕС не було», — додав президент.
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