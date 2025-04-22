Переговоры с РФ возможны после прекращения огня, предложений по обмену территориями не было – главные тезисы пресс-конференции Зеленского

Зеленский дал пресс-конференцию накануне встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне.

Фото: detector.media

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Президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию перед встречей представителей США, Украины и Европы в Лондоне. Во время брифинга он сделал ряд важных заявлений:

Украина не признает Крым российской территорией - это противоречит Конституции Украины.

Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, но только после полного прекращения огня.

Во время встречи в Лондоне будут обсуждаться только те вопросы, на которые имеет мандат переговорная группа, в частности частичное или полное прекращение огня.

США не смогут работать на Запорожской атомной электростанции без участия Украины, поскольку на станции нужен украинский технический состав.

«Если мы вместе с США будем восстанавливать АЭС, зарабатывать на электроэнергии - то это нормальная история. Но официально такого предложения по ЗАЭС не было», - добавил президент.

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