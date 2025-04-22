Украина готова к переговорам с РФ только после прекращения огня – Зеленский

Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам, но с условием прекращения огня.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции накануне встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне заявил, что Украина готова к переговорам с Россией только после полного прекращения огня. По словам Зеленского, украинская делегация, которая участвует в переговорах в Лондоне, имеет мандат для обсуждения вопроса безусловного или частичного прекращения огня. Однако, ключевым условием для дальнейших переговоров является именно завершение боевых действий.

«Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня, мы готовы садиться (за стол переговоров - ред.) в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина там она может, то не может, там она хочет - в любом формате», - подчеркнул Президент.

«Судебно-юридическая газета» публиковала главные тезисы пресс-конференции Владимира Зеленского.

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