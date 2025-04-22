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РФ може відмовитися від «претензій» на неокуповані території чотирьох областей – FT

21:31, 22 квітня 2025
Путін заявив Віткоффу, що згоден на замороження лінії фронту в Україні.
РФ може відмовитися від «претензій» на неокуповані території чотирьох областей – FT
Фото: BBC
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Путін запропонував США зупинити військові дії в Україні на теперішній лінії фронту, відмовившись від претензій на неокуповані частини чотирьох областей України. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на три поінформованих джерела.

За словами джерел, Путін озвучив цю пропозицію минулого тижня під час зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом. «Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення», – пише видання.

Така заява спонукала США запропонувати можливі варіанти мирного врегулювання, деякі деталі яких потрапили до ЗМІ. Проте європейські посадовці висловлюють побоювання, що Путін може використати цю поступку для того, щоб схилити Дональда Трампа до прийняття інших вимог Росії, зокрема визнання анексії Криму та заборони вступу України до НАТО.

«Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу», — зазначив один із співрозмовників FT.

Пєсков назвав статтю Financial Times «фейком».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції напередодні зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні заявив, що країни поза НАТО, зокрема Росія, не можуть накладати вето на членство України, а також, що Україна не визнає юридично окупацію Криму.

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США росія путін війна

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