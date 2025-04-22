Країни поза НАТО, зокрема Росія, не можуть накладати вето на членство України – Зеленський

Зеленський заявив, що погрози Росії не зупинять Україну на шляху до НАТО.

Фото: Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни, які не є членами НАТО, зокрема Росія, не мають права накладати вето на вступ України до Альянсу. Про це він сказав під час брифінгу.

«Ніхто не може накласти вето, як країна поза НАТО, на членство України в НАТО. Росія - поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, - учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує. Чи є діалог Америки і Росії щодо України в НАТО? Впевнений, що є. І якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО, ... у мене питання дуже пряме: відмовитися від НАТО - це гарантії безпеки?», – зазначив Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що США фактично не підтримують вступ України до НАТО в найближчому майбутньому, і тому у разі відмови від членства в Альянсі з боку України можуть бути надані гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів.

«Якщо ми відмовляємось від НАТО, від чого відмовляється Росія? Раніше вони казали, що вони пішли в Україну захищати безпеку своєї держави, тому що НАТО наближається. Якщо НАТО не наближається, що буде пропонувати Росія? Що вони пропонують? «Ви відмовтесь (від вступу в НАТО - ред.)» - це погроза. Погроз руських не боїмось», – підсумував Зеленський.

«Судово-юридична газета» публікувала головні тези пресконференції Володимира Зеленського.

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