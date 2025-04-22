Страны вне НАТО, в частности Россия, не могут накладывать вето на членство Украины – Зеленский

Зеленский заявил, что угрозы России не остановят Украину на пути в НАТО.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые не являются членами НАТО, в частности Россия, не имеют права накладывать вето на вступление Украины в Альянс. Об этом он сказал во время брифинга.

«Никто не может наложить вето, как страна вне НАТО, на членство Украины в НАТО. Россия - вне НАТО. Россия, кроме того, что преступник, агрессор, - участник этой войны, она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, она их нарушает. Есть ли диалог Америки и России по Украине в НАТО? Уверен, что есть. И если хотят зафиксировать, что Украина отказывается от НАТО, ... у меня вопрос очень прямой: отказаться от НАТО - это гарантии безопасности?», - отметил Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что США фактически не поддерживают вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем, и поэтому в случае отказа от членства в Альянсе со стороны Украины могут быть предоставлены гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

«Если мы отказываемся от НАТО, от чего отказывается Россия? Раньше они говорили, что они пошли в Украину защищать безопасность своего государства, потому что НАТО приближается. Если НАТО не приближается, что будет предлагать Россия? Что они предлагают? «Вы откажитесь (от вступления в НАТО - ред.)» - это угроза. Угроз русских не боимся», - подытожил Зеленский.

«Судебно-юридическая газета» публиковала главные тезисы пресс-конференции Владимира Зеленского.

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