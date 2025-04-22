Инспектора Департамента земельных ресурсов КГГА задержали за взятку в $15 тысяч

Чиновник КГГА задержан за вымогательство взятки за продление аренды земли.

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Правоохранители задержали главного инспектора Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, который требовал от арендатора земельного участка взятку в размере 15 тысяч долларов США за продление аренды на 10 лет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Согласно информации Ткаченко, взятка была получена во время выполнения служебных обязанностей. Он подчеркнул, что чиновник, пытаясь продолжить свою деятельность без наказания, даже не боится брать взятки прямо на рабочем месте.

«Ненаказанное зло продолжает верить в свою безнаказанность. И даже не боится брать взятки на рабочем месте», - отметил Ткаченко в своем заявлении. Он также отметил необходимость создания комфортных условий для развития бизнеса в столице и борьбе с коррупцией.

Ткаченко выразил возмущение, отметив, что коррупционные схемы в КГГА, в частности в Департаменте земельных ресурсов, не новые, напомнив о «туалетных схемах». Он также подчеркнул, что в городе необходимы реальные действия, увольнение коррумпированных чиновников и обеспечение прозрачности в деятельности органов власти.

«Экономическая безопасность - важная составляющая развития города, особенно во время военного положения, когда важна каждая гривна», - добавил Ткаченко.

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