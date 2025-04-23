Практика судів
  1. В Україні

Оприлюднили мирний план Дональда Трампа — що пропонується Україні та РФ

08:27, 23 квітня 2025
У США називають мирний план «остаточною пропозицією» президента Дональда Трампа.
Оприлюднили мирний план Дональда Трампа — що пропонується Україні та РФ
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати Америки очікують відповіді від України на мирні рамки, представлені в «остаточній пропозиції» президента США Дональда Трампа. Про це стверджує видання Axios.

Як розповіли американському виданню джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією, відповідь на мирний план США очікують вже 23 квітня.

Сам план має одну сторінку, а сам документ, який США представили українським посадовцям у Парижі, описує подібні умови як «остаточну пропозицію» Трампа.

Білий дім підкреслює, що готовий відступити від «мирних ініціатив», якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду.

Видання Axios зазначає, що пропозиція Трампа вимагала б серйозних поступок від Президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму.

«Пропозиція дуже чітко говорить про те, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і в цілому говорить про те, що Україна збирається отримати», - цитує українського посадовця американське видання.

Що Трамп пропонує РФ

«Де-юре» визнання США контролю Росії в Криму,

«де-факто» визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей,

обіцянка, що Україна не стане членом НАТО - при цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу,

скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року,

розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

Що Трамп пропонує Україні

«Надійна гарантія безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зауважує Axios),

повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками,

безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України,

компенсація та допомога на відбудову - хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься і українською, але управлятиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

Нагадаємо, напередодні візиту делегації України до Лондона, де планувалися обговорення також і з делегацією США Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету країни.

Також напередодні візиту стало відомо, що Держсекретар США Марко Рубіо скасував свій візит до Лондона для перемовин щодо припинення війни. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф також буде відсутній.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд визнав протиправним призов заброньованого монтера «Укрзалізниці», але, пославшись на позицію Верховного Суду вказав, що звільнити його зі служби вже не можна

Чоловік працював монтером на «Укрзалізниці» з 2006 року, ТЦК був повідомлений про його бронювання, однак його все одно мобілізували – що вирішив суд.

Суб'єкт владних повноважень не має прав, а лише наділений певними повноваженнями – ВП ВС пояснила, чому Держаудитслужба не може оскаржити рішення ВРП

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Держаудитслужба не може оскаржити спрямоване їй рішення Вищої ради правосуддя, бо суб`єкт владних повноважень не має прав, у розумінні міри свободи поведінки, а лише наділений законодавцем певними повноваженнями.

Зміна назв судів після декомунізації та дерусифікації – алгоритм дій для ДСА, керівників апаратів та голів судів

Таблички з новими назвами 103 місцевих загальних суддів повинні з’явитися на будівлях судів вже у травні.

Олексій Тандир хотів довести, що ВРП не могла його звільнити, доки вину не встановили у кримінальному процесі – що вирішила Велика Палата

Велика Палата Верховного Суду у справі Олексія Тандира пояснила, чи треба Вищій раді правосуддя чекати вироку, щоб звільнити суддю з посади.

Колишній член Вищої ради правосуддя Віктор Грищук відсудив у ВРП більше 650 тисяч грн у Верховному Суді

Велика Палата Верховного Суду визнала, що звільнений на підставі закону про перевірку Етичною радою членів ВРП Віктор Грищук має право на більше 650 тисяч грн невиплаченої винагороди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді