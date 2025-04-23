Оприлюднили мирний план Дональда Трампа — що пропонується Україні та РФ

У США називають мирний план «остаточною пропозицією» президента Дональда Трампа.

Фото: Getty Images

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Сполучені Штати Америки очікують відповіді від України на мирні рамки, представлені в «остаточній пропозиції» президента США Дональда Трампа. Про це стверджує видання Axios.

Як розповіли американському виданню джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією, відповідь на мирний план США очікують вже 23 квітня.

Сам план має одну сторінку, а сам документ, який США представили українським посадовцям у Парижі, описує подібні умови як «остаточну пропозицію» Трампа.

Білий дім підкреслює, що готовий відступити від «мирних ініціатив», якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду.

Видання Axios зазначає, що пропозиція Трампа вимагала б серйозних поступок від Президента України Володимира Зеленського, який раніше виключав погодження окупації Росією Криму.

«Пропозиція дуже чітко говорить про те, які відчутні вигоди отримує Росія, але лише розпливчасто і в цілому говорить про те, що Україна збирається отримати», - цитує українського посадовця американське видання.

Що Трамп пропонує РФ

«Де-юре» визнання США контролю Росії в Криму,

«де-факто» визнання окупації Росією частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей,

обіцянка, що Україна не стане членом НАТО - при цьому у тексті зазначається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу,

скасування санкцій щодо РФ, запроваджених з 2014 року,

розширення економічної співпраці зі США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах.

Що Трамп пропонує Україні

«Надійна гарантія безпеки» за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також неєвропейських країн-однодумців (документ розпливчасто говорить про те, як буде функціонувати ця миротворча операція, і не згадує про участь США, зауважує Axios),

повернення невеликої частини Харківської області, окупованої російськими загарбниками,

безперешкодний прохід річкою Дніпро, яка проходить уздовж лінії фронту на півдні України,

компенсація та допомога на відбудову - хоча в документі не вказано, звідки саме братиметься фінансування.

Запорізька атомна електростанція, нині окупована військами РФ, вважатиметься і українською, але управлятиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію.

Нагадаємо, напередодні візиту делегації України до Лондона, де планувалися обговорення також і з делегацією США Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією, оскільки це суперечить Конституції та суверенітету країни.

Також напередодні візиту стало відомо, що Держсекретар США Марко Рубіо скасував свій візит до Лондона для перемовин щодо припинення війни. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф також буде відсутній.

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