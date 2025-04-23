Апелляционный суд взыскал с продавца плитки с дефектом более 60 000 грн причиненного покупателю ущерба

Покупатель через суд отстоял право на возмещение ущерба из-за дефектной керамической плитки.

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Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу местного жителя, который судился с ООО «Эпицентр-К» из-за приобретенного товара с дефектом – взыскал с ООО в его пользу 62 206 гривен имущественного, 1000 гривен морального вреда и судебные издержки. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Решение Хмельницкого горрайонного суда об отказе в удовлетворении иска ХАС отменил.

Установлено, что в июле 2022 года мужчина купил в магазине "Эпицентр" керамическую плитку стоимостью 22 242 гривны, которую положили на полу в его квартире. В июле 2023 года после вселения в дом он заметил на поверхности плитки дефекты.

По заключению эксперта, причина повреждений напольного покрытия (с тех пор как слоя глазури диаметром 4-6 мм на поверхности части плиток) – это дефекты слоя глазури использованных керамических плиток. Стоимость восстановительного ремонта составляет 62206 гривен.

Эту сумму и еще 5000 гривен морального ущерба и 16 000 гривен расходов на правовую помощь и проведение экспертизы мужчина просил местный суд взыскать с ООО «Эпицентр-К». Однако суд пришел к выводу, что он не доказал возникновения дефекта керамической плитки на момент ее приобретения и отказал в иске.

В апелляционной жалобе истец просил отменить решение суда и удовлетворить его исковые требования.

Апелляционный суд обратил внимание, что условием ответственности продавца (производителя) за ущерб, причиненный дефектом продукции (товара), является доказанность потерпевшим наличия дефекта, ущерба и причинной связи между ними. Доказать отсутствие своей вины в возникновении дефекта и вреда и опровергнуть свою ответственность за нанесенный ущерб должен продавец (производитель).

Коллегия судей отметила: приобретенная у ООО керамическая плитка, установленная на полу квартиры истца, имеет дефект слоя глазури, в результате чего жилье нуждается в восстановительном ремонте, а его владельцу причинен имущественный ущерб.

Эти обстоятельства подтверждает заключение эксперта. По его содержанию и в соответствии с пояснениями эксперта в суде, выявленные недостатки керамической плитки имеют признаки именно дефекта товара, а не механического повреждения.

«ООО «Эпицентр-К» как продавец товара не опроверг этих обстоятельств, а также не уведомил лицо производителя и поставщика товара, что давало бы суду основания для вывода об отсутствии его вины в причинении истцу убытков», – отметил апелляционный суд.

Следовательно, констатировал, что Общество обязано возместить истцу 62 206 гривен имущественного ущерба, 1000 гривен – моральный и судебные расходы.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/20915/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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