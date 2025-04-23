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Апеляційний суд стягнув з продавця плитки з дефектом понад 60 000 грн завданої покупцю шкоди

14:54, 23 квітня 2025
Покупець через суд відстояв право на відшкодування збитків через дефектну керамічну плитку.
Апеляційний суд стягнув з продавця плитки з дефектом понад 60 000 грн завданої покупцю шкоди
ілюстративне фото: depositphotos
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Хмельницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу жителя Хмельниччини, котрий позивався до ТОВ «Епіцентр-К» через придбаний товар з дефектом – стягнув з ТОВ на його користь 62 206 гривень майнової, 1000 гривень моральної шкоди й судові витрати. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Рішення Хмельницького міськрайонного суду про відмову у задоволенні позову ХАС скасував. 

Встановлено, що у липні 2022 року чоловік купив у магазині «Епіцентр» керамічну плитку вартістю 22 242 гривні, яку поклали на підлозі у його квартирі. У липні 2023 року після вселення в помешкання він помітив на поверхні плитки дефекти.

За висновком експерта, причина пошкоджень покриття підлоги (відколи шару глазурі діаметром 4-6 мм на поверхні частини плиток) – це дефекти шару глазурі використаних керамічних плиток. Вартість відновлювального ремонту становить 62 206 гривень.

Цю суму та ще 5000 гривень моральної шкоди й 16 000 гривень витрат на правову допомогу і проведення експертизи чоловік просив місцевий суд стягнути з ТОВ «Епіцентр-К». Проте суд дійшов висновку, що він не довів виникнення дефекту керамічної плитки на час її придбання й відмовив у позові.

В апеляційній скарзі позивач просив скасувати таке рішення суду та задовольнити його позовні вимоги.

Апеляційний суд звернув увагу, що умовою відповідальності продавця (виробника) за шкоду, завдану дефектом продукції (товару) є доведеність потерпілим наявності дефекту, шкоди та причинного зв`язку між ними. Довести відсутність своєї вини у виникненні дефекту та шкоди й спростувати свою відповідальність за завдані збитки має продавець (виробник).

Колегія суддів зазначила: придбана у ТОВ керамічна плитка, яка встановлена на підлозі квартири позивача має дефект шару глазурі, внаслідок чого житло потребує відновлювального ремонту, а його власнику завдана майнова шкода.

Ці обставини підтверджує висновок експерта. За його змістом та відповідно до пояснень експерта у суді, виявлені недоліки керамічної плитки мають ознаки саме дефекту товару, а не механічного пошкодження.

«ТОВ «Епіцентр-К» як продавець товару не спростував цих обставин, а також не повідомив особи виробника та постачальника товару, що давало б суду підстави для висновку про відсутність його вини у заподіянні позивачу збитків», – зазначив апеляційний суд.

Відтак констатував, що Товариство зобов`язане відшкодувати позивачеві 62 206 гривень майнової шкоди, 1000 гривень – моральної та судові витрати.

З постановою апеляційного суду в справі № 686/20915/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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