Практика судов
  1. В Украине

Что следует знать о компенсациях за обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью — разъяснение

14:36, 23 апреля 2025
Теперь работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для своих работников – ветеранов и ветеранок с инвалидностью, возвращающихся на свою работу.
Что следует знать о компенсациях за обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты отдела по вопросам труда Управления инспекционной деятельности в Тернопольской области объяснили нюансы получения компенсации за обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью.

Отмечается, что если у работодателя работают от 8 до 25 работников, он должен обустроить одно рабочее место для работника с инвалидностью.

С 18 марта 2025 года вступило в силу решение Правительства о расширении возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для своих работников – ветеранок и ветеранок с инвалидностью, возвращающихся на свою работу, компенсация доступна также для самозанятых лиц и физических лиц-предпринимателей с инвалидностью, уволившихся с военной службы.

Сумма компенсации за устройство рабочих мест для людей с инвалидностью составляет до 120 тыс. грн (за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы) и до 80 тыс. грн. грн (для людей с инвалидностью II группы).

Работникам напоминают, что официальное трудоустройство – гарантированные выплаты на случай безработицы, оплата временной нетрудоспособности, помощь при рождении ребенка, пенсионные выплаты и другие социальные гарантии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда компенсация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За незаконное перемещение детей предлагают наказывать лишением свободы до 12 лет — комитет рекомендовал расширить понятие военных преступлений

За незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

«Задача кажется вам легкой, только если вы знаете ответ» — кандидаты в апелляционные суды по гражданской специализации обратились к ВККС с открытым письмом

Претенденты на должности судей апелляционных судов попросили ВККС предоставить им возможность повторно выполнить практическое задание по причине нарушения принципа равенства, а также опубликовать все практические задания, выполненные кандидатами-цивилистами.

Граждан предлагают освободить от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий год

Также предложена упрощенная процедура принятия судебных решений по судебным расходам — без уведомления участников.

Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Лондон на переговоры вместе с Умеровым и Сибигой

«Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования», — отметил Андрей Ермак.

Переговоры по миру в Украине с участием министров иностранных дел в Лондоне отложены — МИД Великобритании

В заявлении МИД Великобритании говорится: «Встреча по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел, запланированная на сегодня, откладывается.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді