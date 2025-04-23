Что следует знать о компенсациях за обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью — разъяснение

Теперь работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для своих работников – ветеранов и ветеранок с инвалидностью, возвращающихся на свою работу.

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Специалисты отдела по вопросам труда Управления инспекционной деятельности в Тернопольской области объяснили нюансы получения компенсации за обустройство рабочего места для ветерана с инвалидностью.

Отмечается, что если у работодателя работают от 8 до 25 работников, он должен обустроить одно рабочее место для работника с инвалидностью.

С 18 марта 2025 года вступило в силу решение Правительства о расширении возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью. Теперь работодатели могут получить компенсацию за обустройство рабочих мест для своих работников – ветеранок и ветеранок с инвалидностью, возвращающихся на свою работу, компенсация доступна также для самозанятых лиц и физических лиц-предпринимателей с инвалидностью, уволившихся с военной службы.

Сумма компенсации за устройство рабочих мест для людей с инвалидностью составляет до 120 тыс. грн (за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы) и до 80 тыс. грн. грн (для людей с инвалидностью II группы).

Работникам напоминают, что официальное трудоустройство – гарантированные выплаты на случай безработицы, оплата временной нетрудоспособности, помощь при рождении ребенка, пенсионные выплаты и другие социальные гарантии.

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