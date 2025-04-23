Электронный суд, ЕГРСР и другие сервисы судебной власти могут работать с перебоями — известна причина

Произошла аварийная ситуация на одном из их технических элементов инфраструктуры.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что возникла аварийная ситуация на одном из их технических элементов инфраструктуры и из-за этого возможны перебои в работе электронных сервисов судебной власти.

«В связи с этим начаты восстановительные технические работы, направленные на устранение неисправности и восстановление стабильной работы электронных сервисов судебной власти», — говорится в заявлении.

Отмечается, что возможны перебои в доступе к следующим сервисам или полное прекращение их работы на время проведения восстановительных мероприятий:

info.bankrut.gov.ua;

mail.court.gov.ua;

reyestr.court.gov.ua;

Электронный суд/кабинет;

ВКЗ;

Сервисы информационного взаимодействия;

Почтовый сервис ГП «Информационные судебные системы»;

другие сервисы системы.

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