Електронний суд, ЄДРСР та інші сервіси судової влади можуть працювати з перебоями — відома причина

Сталася аварійна ситуація на одному з їх технічних елементів інфраструктури.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що сталася виникла аварійна ситуація на одному з їх технічних елементів інфраструктури і через це можливі перебої в роботі електронних сервісів судової влади.

«У зв’язку з цим розпочато відновлювальні технічні роботи, спрямовані на усунення несправності та відновлення стабільної роботи електронних сервісів судової влади», - сказано у заяві.

Зазначається, що можливі перебої у доступі до наступних сервісів або повне припинення їх роботи на час проведення відновлювальних заходів:

info.bankrut.gov.ua;

mail.court.gov.ua;

reyestr.court.gov.ua;

Електронний суд/кабінет;

ВКЗ;

Сервіси інформаційних взаємодій;

Поштовий сервіс ДП «Інформаційні судові системи»;

інші сервіси системи.

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