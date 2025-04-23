Електронний суд, ЄДРСР та інші сервіси судової влади можуть працювати з перебоями — відома причина

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що сталася виникла аварійна ситуація на одному з їх технічних елементів інфраструктури і через це можливі перебої в роботі електронних сервісів судової влади.
«У зв’язку з цим розпочато відновлювальні технічні роботи, спрямовані на усунення несправності та відновлення стабільної роботи електронних сервісів судової влади», - сказано у заяві.
Зазначається, що можливі перебої у доступі до наступних сервісів або повне припинення їх роботи на час проведення відновлювальних заходів:
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