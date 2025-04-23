Фиктивный брак — Минюст напомнил о правовых последствиях

Если в течение недействительного брака лица приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве совместной долевой собственности.

Фото: minjust.gov.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило о правовых последствиях фиктивного брака.

Брак — это семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация брака установлена для обеспечения стабильности отношений между женщиной и мужчиной, охраны прав и интересов супругов, их детей, а также в интересах государства и общества. Брак является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов. Брак не может быть основанием для предоставления лицу льгот или преимуществ, а также для ограничения его прав и свобод, установленных Конституцией и законами Украины.

Орган государственной регистрации актов гражданского состояния обязан ознакомить жениха и невесту с их правами и обязанностями как будущих супругов и родителей и предупредить об ответственности за сокрытие препятствий к регистрации брака (статьи 21, 27, 29, 36 Семейного кодекса Украины (далее – Кодекс)).

Однако, вступая в брак, не все преследуют цель создания настоящей семьи. Некоторые лица, заключая брак, могут преследовать выгоду имущественного или неимущественного характера. Например, получение гражданства, вида на жительство, уклонение от обязанностей и ограничений, оформление имущества на мужа или жену с целью сокрытия активов.

Согласно статье 40 Кодекса, брак, заключенный женщиной и мужчиной или одним из них без намерения создать семью и приобрести права и обязанности супругов, является фиктивным. То есть отсутствие цели по созданию семьи может быть как у обоих, так и у одного из них в ситуации, когда другой супруг верил в искренность намерений своего мужа/жены.

Согласно Кодексу, такой брак является основанием для признания его недействительным по решению суда.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 21 декабря 2007 года № 11 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжение брака, признание его недействительным и раздел общего имущества супругов», причины регистрации фиктивного брака могут быть разными, как правило, они объясняются и обуславливаются желанием получить определенные права, основанием возникновения которых, самостоятельно или в составе других юридических фактов, является брак, например, получение наследства, жилплощади и т.д. В случае установления фиктивности брака намерение определяется по признакам неправового характера — желание проживать вместе, вести общее хозяйство, заботиться о благополучии и моральном состоянии семьи и т.п. Именно по неправовым аспектам, сопровождающим отношения лиц после регистрации брака, можно определить намерения лиц относительно брака (Постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 17.04.2019 по делу № 752/2337/16-ц (далее – Постановление)).

Если в суде будет доказана фиктивность брака, он считается недействительным с дня его государственной регистрации (статья 44 Кодекса).

С учетом статьи 24 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» орган государственной регистрации актов гражданского состояния на основании решения суда о признании брака недействительным прекращает действие актовой записи о браке. Одновременно соответствующий орган принимает решение об изъятии свидетельства о браке, действие которого прекращено. В случае невозвращения свидетельства информация о прекращении его действия публикуется на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины.

В то же время брак не может быть признан недействительным, если на момент рассмотрения дела судом отпали обстоятельства, которые свидетельствовали об отсутствии согласия лица на брак или его нежелании создавать семью (статья 40 Кодекса).

Отсутствие намерения создать семью в момент заключения брака может быть полностью компенсировано его появлением после регистрации брака, когда по всем объективным обстоятельствам можно утверждать, что у лица появилось намерение создать семью, например, если после регистрации брака, который имел признаки фиктивности, лица начали совместно проживать, вести общее хозяйство, жена забеременела или у супругов родились дети, муж заботится о жене и детях, супруги приглашают к себе родителей и друзей, поддерживают интимные отношения, отдыхают вместе и навещают своих родных и близких и т.п. (Постановление).

Правовые последствия недействительности брака

Брак, признанный недействительным по решению суда, не является основанием для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей, установленных для супругов другими законами Украины.

Если в течение недействительного брака лица приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве совместной долевой собственности. Размер долей каждого из них определяется в зависимости от их участия в приобретении этого имущества своим трудом и средствами.

Если лицо получало алименты от того, с кем состояло в недействительном браке, сумма выплаченных алиментов считается полученной без достаточного правового основания и подлежит возврату в соответствии с Гражданским кодексом Украины, но не более чем за последние три года.

Лицо, которое поселилось в жилое помещение другого лица в связи с регистрацией с ним недействительного брака, не приобрело право на проживание в нем и может быть выселено.

Лицо, которое в связи с регистрацией недействительного брака сменило свою фамилию, считается именующимся этой фамилией без достаточного правового основания.

Правовые последствия, установленные частями второй – пятой этой статьи, применяются к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации брака и скрыло их от другой стороны и/или от органа государственной регистрации актов гражданского состояния (статья 45 Кодекса).

Если лицо не знало и не могло знать о препятствиях к регистрации брака, оно имеет право:

на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как общей совместной собственности супругов;

на проживание в жилом помещении, в которое оно вселилось в связи с недействительным браком;

на алименты согласно статьям 75, 84, 86 и 88 этого Кодекса;

на фамилию, которую оно выбрало при регистрации брака (статья 46 Кодекса).

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, не имеют права на наследование по закону лица, между которыми брак является недействительным или признанным таковым по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за другим из супругов, который его пережил и не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли умершего супруга в имуществе, приобретенном ими за время этого брака.

Следует понимать, что фиктивный брак может служить одним из способов совершения уголовных правонарушений. Например, если брак заключался с целью мошенничества (статья 190 Уголовного кодекса Украины (далее – УКУ)), уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 УКУ).

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