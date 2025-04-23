Илон Маск сократит свою работу в DOGE из-за обвала доходов Tesla

Илон Маск намерен в мае сократить свое участие в деятельности Департамента государственной эффективности.

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На фоне снижения доходов Tesla Илон Маск объявил о сокращении своего участия в деятельности Департамента государственной эффективности (DOGE) США, начиная с мая. Об этом сообщает The Financial Times.

«Вероятно, в следующем месяце мое время, отведенное на DOGE, значительно сократится», — сказал Маск во время конференц-колла с инвесторами своей компании.

По его словам, теперь он будет уделять работе в департаменте правительственной эффективности один-два дня в неделю, "до тех пор, пока президент Трамп этого хочет".

Заявление Маска последовало после падения стоимости акций Tesla на 40% и плохих финансовых показателей компании за первый квартал 2025 года.

Отметим, что 21 апреля газета The Washington Post сообщила о планах Илона Маска уйти с поста главы Департамента государственной эффективности США.

Агентство Bloomberg заявило, что Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут.

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