Илона Маска в DOGE может сменить глава Административно-бюджетного управления Воут — Bloomberg

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут может заменить Илона Маска в должности главы Департамента эффективности правительства США.

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Главу Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в случае его ухода с поста может заменить директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники Bloomberg утверждают, что в кулуарах администрации сложилось устойчивое мнение: Воут готовится стать преемником Маска и закрепить результаты радикальных преобразований, начатых его предшественником.

«Никто в округе Колумбия не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Рассел Воут. Он один из важнейших архитекторов реструктуризации правительства США Трампом»,— заявил бывший стратег американского лидера Дональда Трампа Стив Бэннон.

Воут впервые занял пост директора АБУ 2 января 2019 года, во время первого президентского срока Трампа. Наибольшую известность он получил как соавтор 900-страничного манифеста "Проект 2025". Документ представляет собой предложения по реформированию федерального правительства США, с помощью которого команда республиканцев намеревалась искоренить глубинное государство.

Отметим, что 21 апреля газета The Washington Post сообщила о планах Илона Маска уйти с поста главы Департамента государственной эффективности США.

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