Ілона Маска в DOGE може змінити голова Адміністративно-бюджетного управління Воут — Bloomberg

Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут може замінити Ілона Маска на посаді глави Департаменту ефективності уряду США.

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Главу Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска у разі його звільнення з посади може замінити директор Адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому Рассел Воут. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як повідомляється, в кулуарах адміністрації склалася стала думка: Воут готується стати наступником Маска і закріпити результати радикальних перетворень, започаткованих його попередником.

«Ніхто в окрузі Колумбія не володіє цифрами та процесом управління федеральним урядом краще, ніж Рассел Воут. Він один із найважливіших архітекторів реструктуризації уряду США Трампом», - заявив колишній стратег американського лідера Дональда Трампа Стів Беннон.

Воут вперше обійняв посаду директора АБУ 2 січня 2019 року під час першого президентського терміну Трампа. Найбільшу популярність він здобув як співавтор 900-сторінкового маніфесту "Проект 2025". Документ являє собою пропозиції щодо реформування федерального уряду США, за допомогою якого команда республіканців мала намір викорінити глибинну державу.

Зазначимо, що 21 квітня газета The Washington Post повідомила про плани Ілона Маска піти з посади голови Департаменту державної ефективності США.

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