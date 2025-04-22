Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13192, направленный на совершенствование порядка распределения судебных расходов и судебного сбора. Инициаторами выступили народные депутаты Максим Дырдин, Иван Калаур, Роман Бабий и другие. Законопроект предлагает изменения в Кодекс административного судопроизводства, Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также в Закон «О судебном сборе».

В частности, в Гражданском процессуальном кодексе предлагается закрепить, что суд, учитывая имущественное положение лица, освобождает его от уплаты судебного сбора, если размер сбора превышает 5% дохода лица за предыдущий календарный год. При оценке имущественного положения суд может учитывать информацию о размере доходов за прошлый год, наличии на иждивении нетрудоспособных членов семьи, наличии недвижимого или движимого имущества, а также другие обстоятельства, влияющие на оценку имущественного состояния.

Кроме того, законопроект предусматривает установление размера судебного сбора за подачу кассационных и апелляционных жалоб физическими лицами, который соответствует принципу соразмерности, учитывает имущественное и финансовое положение лица и не ограничивает доступ к суду.

А именно, предлагается установить предельные размеры судебного сбора для физических лиц:

за подачу апелляционной жалобы – не более 7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а в делах социального характера (защита трудовых, семейных, жилищных прав и т. д.) – не более 3 прожиточных минимумов;

за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд – 10 прожиточных минимумов, а в социальных, трудовых, жилищных, семейных делах, а также делах о возмещении вреда здоровью – 5 прожиточных минимумов.

Таким образом, граждане будут платить не более 30 280 грн за подачу жалобы в Верховный Суд. Для юридических лиц ничего не изменится.

Депутаты отмечают, что действующая процедура распределения судебных расходов в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводстве требует совершенствования.

Конституционный Суд Украины в решении №2-р(ІІ)/2025 от 20 января 2025 года признал неконституционным положение подпункта 7 пункта 1 части второй статьи 4 Закона «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года №3674–VI (с изменениями), которое устанавливало ставку судебного сбора за подачу кассационной жалобы физическим лицом в размере 200% ставки для искового заявления имущественного характера. КСУ отметил, что такой размер сбора без учета финансовых возможностей лица ограничивает его право на доступ к правосудию, гарантированное Конституцией Украины.

В связи с этим законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О судебном сборе» и процессуальное законодательство для совершенствования подходов к определению размера судебного сбора. Предлагается установить такую ставку сбора, которая обеспечит справедливый баланс между общественным интересом – наполнением бюджета для финансирования судебной системы, и частным интересом лица, который состоит в реализации права на доступ к правосудию через уплату сбора в соразмерном размере, не создающем значительного обременения, особенно в делах с уязвимыми сторонами или требующих особой защиты.

Также законопроект уточняет основания для освобождения, уменьшения, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора с учетом индивидуальных обстоятельств дела, что позволит судам применять более гибкий и справедливый подход к решению вопросов о судебном сборе, способствуя реальному обеспечению права каждого на судебную защиту.

Кроме того, сейчас кодексы предусматривают, что если доказательства судебных расходов не представлены до завершения рассмотрения дела, суд решает этот вопрос дополнительным решением в том же порядке, что и основное, – с участием сторон в судебном заседании. На практике это приводит к чрезмерному использованию судебных ресурсов, усложнению процесса, затягиванию сроков рассмотрения дел и дополнительным расходам сторон.

Законопроект направлен на устранение этого барьера путем введения нормы, согласно которой дополнительное судебное решение о судебных расходах может приниматься в письменном производстве без уведомления участников дела, если суд не считает необходимым назначать судебное заседание.

Автор: Наталя Мамченко

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