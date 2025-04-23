Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск скоротить свою роботу в DOGE через обвал доходів Tesla

09:29, 23 квітня 2025
Ілон Маск має намір у травні скоротити свою участь у діяльності Департаменту державної ефективності.
Ілон Маск скоротить свою роботу в DOGE через обвал доходів Tesla
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тлі зниження доходів Tesla Ілон Маск оголосив про скорочення своєї участі у діяльності Департаменту державної ефективності (DOGE) США, починаючи з травня. Про це повідомляє The Financial Times.

"Ймовірно, наступного місяця мій час, відведений на DOGE, значно скоротиться", - сказав Маск під час конференц-колу з інвесторами своєї компанії.

За його словами, тепер він буде приділяти роботі в департаменті урядової ефективності один-два дні на тиждень, "доки президент Трамп цього хоче".

Заява Маска відбулася після падіння вартості акцій Tesla на 40% і поганих фінансових показників компанії за перший квартал 2025 року.

Зазначимо, що 21 квітня газета The Washington Post повідомила про плани Ілона Маска піти з посади голови Департаменту державної ефективності США.

Агентство Bloomberg заявило, що Ілона Маска у разі його звільнення з посади може замінити директор Адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому Рассел Воут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд визнав протиправним призов заброньованого монтера «Укрзалізниці», але, пославшись на позицію Верховного Суду вказав, що звільнити його зі служби вже не можна

Чоловік працював монтером на «Укрзалізниці» з 2006 року, ТЦК був повідомлений про його бронювання, однак його все одно мобілізували – що вирішив суд.

Суб'єкт владних повноважень не має прав, а лише наділений певними повноваженнями – ВП ВС пояснила, чому Держаудитслужба не може оскаржити рішення ВРП

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що Держаудитслужба не може оскаржити спрямоване їй рішення Вищої ради правосуддя, бо суб`єкт владних повноважень не має прав, у розумінні міри свободи поведінки, а лише наділений законодавцем певними повноваженнями.

Зміна назв судів після декомунізації та дерусифікації – алгоритм дій для ДСА, керівників апаратів та голів судів

Таблички з новими назвами 103 місцевих загальних суддів повинні з’явитися на будівлях судів вже у травні.

Олексій Тандир хотів довести, що ВРП не могла його звільнити, доки вину не встановили у кримінальному процесі – що вирішила Велика Палата

Велика Палата Верховного Суду у справі Олексія Тандира пояснила, чи треба Вищій раді правосуддя чекати вироку, щоб звільнити суддю з посади.

Колишній член Вищої ради правосуддя Віктор Грищук відсудив у ВРП більше 650 тисяч грн у Верховному Суді

Велика Палата Верховного Суду визнала, що звільнений на підставі закону про перевірку Етичною радою членів ВРП Віктор Грищук має право на більше 650 тисяч грн невиплаченої винагороди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді