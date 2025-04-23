Ілон Маск скоротить свою роботу в DOGE через обвал доходів Tesla

Ілон Маск має намір у травні скоротити свою участь у діяльності Департаменту державної ефективності.

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На тлі зниження доходів Tesla Ілон Маск оголосив про скорочення своєї участі у діяльності Департаменту державної ефективності (DOGE) США, починаючи з травня. Про це повідомляє The Financial Times.

"Ймовірно, наступного місяця мій час, відведений на DOGE, значно скоротиться", - сказав Маск під час конференц-колу з інвесторами своєї компанії.

За його словами, тепер він буде приділяти роботі в департаменті урядової ефективності один-два дні на тиждень, "доки президент Трамп цього хоче".

Заява Маска відбулася після падіння вартості акцій Tesla на 40% і поганих фінансових показників компанії за перший квартал 2025 року.

Зазначимо, що 21 квітня газета The Washington Post повідомила про плани Ілона Маска піти з посади голови Департаменту державної ефективності США.

Агентство Bloomberg заявило, що Ілона Маска у разі його звільнення з посади може замінити директор Адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому Рассел Воут.

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