23 апреля – какой сегодня праздник и главные события

23 апреля празднуют Всемирный день книг и авторского права, а также Всеукраинский день психолога.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 23 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день книг и авторского права. Эта дата имеет глубокую символику: именно 23 апреля 1616 ушли из жизни три выдающиеся фигуры мировой литературы — Уильям Шекспир, Мигель де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. В Испании этот день издавна был днем чествования книг: в Каталонии существует традиция дарить розу в знак любви и книгу в знак уважения. Именно эта идея легла в основу инициативы ЮНЕСКО.

Также 23 апреля Всеукраинский день психолога. Дата была выбрана для празднования в этот день не случайно. Это момент чествования тех специалистов, которые занимаются поддержкой психического здоровья людей, помогают находить пути к внутренней гармонии. Этот праздник стал важным этапом развития психологии в Украине, подчеркивая значение этой профессии для общества.

А еще 23 апреля День водителя школьного автобуса. Является важным праздником, отдающим дань уважения профессионалам, обеспечивающим безопасный и комфортный перевоз учащихся в учебные заведения и обратно. Этот праздник подчеркивает значение работы водителей школьных автобусов, которые, несмотря на свою зачастую незаметную роль, выполняют жизненно важную функцию в образовательном процессе.

23 апреля празднуют Международный день английского языка. Этот день был установлен Организацией Объединенных Наций в 2010 году. в честь огромной роли английского языка в современном мире и по случаю дня рождения Уильяма Шекспира, оставившего неизгладимый след в развитии английской литературы.

Также 23 апреля Международный день испанского языка. Выбор даты не случайен. 23 апреля является символическим днем для испанского языка, поскольку именно в этот день родился Сервантес, чья работа над «Дон Кихотом» внесла значительный вклад в формирование современного испанского языка и литературы. Кроме того, этот день совпадает с важным праздником для каталонцев — Днем святого Георгия, придающим дополнительный культурный вес этой дате.

23 апреля празднуют Международный день секретаря. Выпадает на последнюю среду апреля. Основание Дня секретаря выпадает на 1952 год в США, когда Национальная ассоциация профессионалов по организации работы офиса (NSPA) инициировала этот праздник для повышения статуса и признания секретарей как важных участников рабочего процесса. Однако в 2000 году праздник был переименован в День административного работника, чтобы охватить более широкий спектр профессий, включая офис-менеджеров, ассистентов и других специалистов, занимающихся организационной деятельностью в офисах.

Также 23 апреля Международный день творца. Международный день творца был начат с целью привлечь внимание к тому, как важна роль творческих личностей в обществе, ведь они не только воплощают новые идеи в реальность, но и вдохновляют на изменения, развитие и прогресс. Этот праздник призван придать признание всем, кто является источником новаторских идей, будь то в искусстве, музыке, дизайне, науке или технологиях.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 23 апреля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий родился примерно в III веке в Каппадокии (на территории современной Турции) в знатной христианской семье.

Календарь важных событий за 23 апреля

215 год до н. е. — на Капитолийском холме в Риме был открыт храм богини Венеры, построенный в память о поражении римлян в битве при Тразименском озере. Впоследствии святыня стала местом паломничества представительниц древнейшей профессии, поэтому этот день римляне начали ассоциировать с культом гетер;

303 год — по приказу императора Диоклетиана в Палестине казнили Георгия Победоносца, известного мученика христианской веры, впоследствии канонизированного церковью;

971 год — византийские войска начали осаду города Доростол (современная Силистрия), где оборону держали русские дружины во главе с князем Святославом;

997 год — вблизи Гданьска погиб епископ Праги Адальберт, который вел миссионерскую деятельность среди язычников. Позже был канонизирован католической церковью;

1014 год — после победы над войсками скандинавского правителя Ситрика в битве при Клонтарфе (возле современного Дублина), верховный король Ирландии Брайан Бору погиб от рук отступающих викингов. Хотя победа ослабила власть норманнов, после его смерти страна на долгие годы погрузилась в феодальную раздробленность;

1348 год — Эдуард III, король Англии, основывает Орден Подвязки — один из старейших рыцарских орденов Европы;

1533 год — англиканская церковь официально аннулирует брак между Екатериной Арагонской и Генрихом VIII, что обусловило окончательный разрыв с Римом;

1635 год — в Бостоне основана первая в США государственная публичная школа;

1851 год — Канада выпускает первую почтовую марку; автор — инженер Сэндфорд Флеминг, известный как инициатор идеи введения часовых поясов;

1896 год — в Нью-Йорке проведен первый в США публичный киносеанс;

1907 год — Джек Лондон начал кругосветное путешествие на двухмачтовом судне;

1920 год — в Антверпене стартовал первый олимпийский хоккейный турнир;

1928 год — Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются юридическими “лицами”;

1942 год — немецкая авиация начала бомбардировку британских исторических центров в ответ на уничтожение Любека;

1954 год — в Национальной баскетбольной ассоциации США введено 24-секундное правило атак;

1959 год — основан Союз журналистов Украины;

1975 год — в Киеве открыт Музей книги и книгопечатания Украины;

1982 год — стартовали продажи домашнего компьютера ZX Spectrum;

2005 год — на YouTube опубликовано первое видео — “Me at the zoo”;

2014 год — основан 2-й батальон спецназначения НГУ “Донбасс”.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.