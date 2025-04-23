Главы МИД Британии, Франции, Германии не будут участвовать во встрече в Лондоне по прекращению войны в Украине

Вместо встречи глав МИД стран пройдут переговоры между высокопоставленными должностными лицами.

Фото: apa.az

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Лондоне 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны, в которых примут участие Украина, Великобритания, Франция и США.

23 апреля издание Sky News сообщило, что главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне.

«Вместо этого обсуждения пройдут между высокопоставленными должностными лицами пяти стран, хотя, как предполагается, министр иностранных дел Украины также все еще будет находиться в столице и проведет двустороннюю встречу с Дэвидом Лэмми», - пишет издание.

Как сообщалось, Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Лондоне.

По информации The New York Times, Рубио отменил поездку в Лондон после слов Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Ранее Зеленский заявив, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией.

Добавим, издание Axios сообщало, что Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не мирный план Трампа.

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