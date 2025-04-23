Марко Рубио отказался от участия в переговорах в Лондоне из-за позиции Зеленского насчет Крыма, — NYT

Речь идет о предложении США признать аннексию Крыма.

Фото: Bloomberg

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Как сообщалось, Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Лондоне.

По информации The New York Times, Рубио отменил поездку в Лондон после слов Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Ранее Зеленский заявив, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией.

По данным издания, одним из ключевых предложений Вашингтона по завершению войны является признание Украиной аннексии Крыма. Однако после отказа Зеленского принять такой вариант, поездка Рубио была отменена.

Представитель Госдепа Тэмми Брюс объяснила решение Рубио его плотным графиком: «Это касается технических проблем в его расписании».

США на переговорах 23 апреля в Лондоне представит специальный посланник Дональда Трампа Кит Келлог, который отвечает за контакты с руководством Украины.

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