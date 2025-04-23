Марко Рубіо відмовився від участі в переговорах у Лондоні через позицію Зеленського щодо Криму, — NYT

Йдеться про пропозицію США визнати анексію Криму.

Фото: Bloomberg

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Як повідомлялося, Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у переговорах щодо припинення російсько-української війни, які відбудуться у Лондоні.

За інформацією The New York Times, Рубіо скасував поїздку до Лондона після слів Президента України Володимира Зеленського про Крим. Раніше Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією.

За даними видання, однією з ключових пропозицій Вашингтона щодо завершення війни є визнання Україною анексії Криму. Однак після відмови Зеленського прийняти такий варіант, поїздку Рубіо було скасовано.

Представник Держдепу Теммі Брюс пояснила рішення Рубіо його щільним графіком: "Це стосується технічних проблем у його розкладі".

США на переговорах 23 квітня у Лондоні представить спеціальний посланник Дональда Трампа Кіт Келлог, який відповідає за контакти з керівництвом України.

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