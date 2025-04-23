Очільники МЗС Британії, Франції, Німеччини не братимуть участь в зустрічі у Лондоні щодо припинення війни в Україні

Замість зустрічі очільників МЗС країн пройдуть переговори між високопосадовцями.

Фото: apa.az

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Лондоні 23 квітня відбудеться новий раунд мирних переговорів щодо завершення війни, де братимуть участь Україна, Велика Британія, Франція та США.

23 квітня видання Sky News повідомило, що очільники МЗС Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали зустріч у Лондоні.

«Натомість обговорення пройдуть між високопосадовцями п'яти країн, хоча, як передбачається, міністр закордонних справ України також все ще перебуватиме в столиці і проведе двосторонню зустріч із Девідом Леммі», - пише видання.

Як повідомлялося, Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у переговорах щодо припинення російсько-української війни, які відбудуться у Лондоні.

За інформацією The New York Times, Рубіо скасував поїздку до Лондона після слів Президента України Володимира Зеленського про Крим. Раніше Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією.

Додамо, видання Axios повідомляло, що Україна хоче обговорити у Лондоні 30-денне перемир'я, а не мирний план Трампа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.