Україна хоче обговорити у Лондоні 30-денне перемир’я, а не мирний план Трампа — Axios

На переговорах братимуть участь Україна, Велика Британія, Франція та США.

Фото: freepik.com

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський заявляв, що у Лондоні 23 квітня відбудеться новий раунд мирних переговорів щодо завершення війни, де братимуть участь Україна, Велика Британія, Франція та США.

За даними видання Axios, яке посилається на неназваного американського чиновника, Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне припинення вогню, а не мирний план президента США Дональда Трампа.

«За останні 24 години з боку українців з'явилися ознаки того, що вони хочуть обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у середу в Лондоні, а не мирний план Трампа», - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, Державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у переговорах щодо припинення російсько-української війни, які відбудуться у Лондоні.

За інформацією The New York Times, Рубіо скасував поїздку до Лондона після слів Президента України Володимира Зеленського про Крим. Раніше Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією.

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