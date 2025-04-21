У Лондоні відбудеться новий раунд мирних переговорів за участю представників України, США, Великої Британії та Франції — Зеленський

Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру, — повідомив Володимир Зеленський.

Фото: ОП

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У Лондоні 23 квітня відбудеться новий раунд мирних переговорів щодо завершення війни, де братимуть участь Україна, Великобританія, Франція та Сполучені Штати. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Мета — домогтися безумовного припинення вогню та закласти основи стійкого миру.

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - написав Зеленський у соцмережі.

Він подякував всім партнерам, які допомагають, а також наголосив, що "безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни".

Нагадаємо, що делегація Сполучених Штатів Америки вирушить до Великої Британії на переговори щодо припинення вогню в Україні - про це заявив спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог.

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