Європротокол у 2025 році — що змінилося у правилах оформлення ДТП без поліції, інфографіка

В Україні не кожна ДТП вимагає обов’язкового виклику поліції. У деяких випадках водії можуть самостійно оформити аварію без залучення правоохоронців. Для цього використовується Європротокол — паперовий або електронний документ, який надається страховій компанії.
Коли можна оформити ДТП без поліції:
- якщо у ДТП лише 2 транспортні засоби
- якщо ніхто не постраждав
- якщо пошкоджено лише авто
- коли обидва авто застраховані (ОСЦПВ)
- якщо водії тверезі та не під дією ліків
- якщо сторони погодили обставини пригоди
Які відбулися зміни у 2025 році:
1) Скасовано ліміт на суму збитків для Європротоколу
2) Максимальна страхова виплата:
до 250 тис. грн – для договорів, укладених з 2025 року
до 160 тис. грн – для договорів, укладених до 2025 року
Як оформити Європротокол онлайн:
- Перейдіть за QR-кодом
- Натисніть кнопку «Оформити»
- Заповніть форму протягом 24 годин
- Сервіс перевірить правильність даних та підкаже помилки
- Дані автоматично передаються страховим компаніям і в базу МТСБУ
Більше детально про оформлення Європротоколу можна дізнатися у інфографіці Уряду.
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