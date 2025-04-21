Європротокол у 2025 році — що змінилося у правилах оформлення ДТП без поліції, інфографіка

У деяких випадках водії можуть самостійно скласти повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.

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В Україні не кожна ДТП вимагає обов’язкового виклику поліції. У деяких випадках водії можуть самостійно оформити аварію без залучення правоохоронців. Для цього використовується Європротокол — паперовий або електронний документ, який надається страховій компанії.

Коли можна оформити ДТП без поліції:

- якщо у ДТП лише 2 транспортні засоби

- якщо ніхто не постраждав

- якщо пошкоджено лише авто

- коли обидва авто застраховані (ОСЦПВ)

- якщо водії тверезі та не під дією ліків

- якщо сторони погодили обставини пригоди

Які відбулися зміни у 2025 році:

1) Скасовано ліміт на суму збитків для Європротоколу

2) Максимальна страхова виплата:

до 250 тис. грн – для договорів, укладених з 2025 року

до 160 тис. грн – для договорів, укладених до 2025 року

Як оформити Європротокол онлайн:

- Перейдіть за QR-кодом

- Натисніть кнопку «Оформити»

- Заповніть форму протягом 24 годин

- Сервіс перевірить правильність даних та підкаже помилки

- Дані автоматично передаються страховим компаніям і в базу МТСБУ

Більше детально про оформлення Європротоколу можна дізнатися у інфографіці Уряду.

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