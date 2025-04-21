Европротокол в 2025 году — что изменилось в правилах оформления ДТП без полиции, инфографика

В Украине не каждое ДТП требует обязательного вызова полиции. В некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить аварию без привлечения правоохранительных органов. Для этого используется Европротокол — бумажный или электронный документ, который предоставляется страховой компании.
Когда можно оформить ДТП без полиции:
Какие изменения произошли в 2025 году:
до 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года
до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года
Как оформить Европротокол онлайн:
Более подробно о оформлении Европротокола можно узнать в инфографике Правительства.
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