Европротокол в 2025 году — что изменилось в правилах оформления ДТП без полиции, инфографика

В некоторых случаях водители могут самостоятельно составить сообщения о ДТП в бумажной или электронной форме.

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В Украине не каждое ДТП требует обязательного вызова полиции. В некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить аварию без привлечения правоохранительных органов. Для этого используется Европротокол — бумажный или электронный документ, который предоставляется страховой компании.

Когда можно оформить ДТП без полиции:

если в ДТП только 2 транспортных средства

если никто не пострадал

если повреждено только авто

когда оба авто застрахованы (ОСЦПВ)

если водители трезвы и не под действием лекарств

если стороны согласовали обстоятельства происшествия

Какие изменения произошли в 2025 году:

Отменен лимит на сумму убытков для Европротокола

Максимальная страховая выплата:

до 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года

до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года

Как оформить Европротокол онлайн:

Перейдите по QR-коду

Нажмите кнопку «Оформить»

Заполните форму в течение 24 часов

Сервис проверит правильность данных и подскажет ошибки

Данные автоматически передаются страховым компаниям и в базу МТСБУ

Более подробно о оформлении Европротокола можно узнать в инфографике Правительства.

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