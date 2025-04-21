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Европротокол в 2025 году — что изменилось в правилах оформления ДТП без полиции, инфографика

18:57, 21 апреля 2025
В некоторых случаях водители могут самостоятельно составить сообщения о ДТП в бумажной или электронной форме.
Европротокол в 2025 году — что изменилось в правилах оформления ДТП без полиции, инфографика
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В Украине не каждое ДТП требует обязательного вызова полиции. В некоторых случаях водители могут самостоятельно оформить аварию без привлечения правоохранительных органов. Для этого используется Европротокол — бумажный или электронный документ, который предоставляется страховой компании.

Когда можно оформить ДТП без полиции:

  • если в ДТП только 2 транспортных средства
  • если никто не пострадал
  • если повреждено только авто
  • когда оба авто застрахованы (ОСЦПВ)
  • если водители трезвы и не под действием лекарств
  • если стороны согласовали обстоятельства происшествия

Какие изменения произошли в 2025 году:

  • Отменен лимит на сумму убытков для Европротокола
  • Максимальная страховая выплата:

до 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года

до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года

Как оформить Европротокол онлайн:

  • Перейдите по QR-коду
  • Нажмите кнопку «Оформить»
  • Заполните форму в течение 24 часов
  • Сервис проверит правильность данных и подскажет ошибки
  • Данные автоматически передаются страховым компаниям и в базу МТСБУ

Более подробно о оформлении Европротокола можно узнать в инфографике Правительства.

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полиция ДТП

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