Импорт дронов в Украину вырос на 39% за первый квартал 2025 года – данные таможни

Украина импортировала почти 128 тысяч дронов за первый квартал 2025 года.

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В январе-марте 2025 года в Украину ввезли 127,8 тысячи гражданских беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью 371,3 млн долларов. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В денежном выражении объем импорта дронов увеличился на 103 млн долларов по сравнению с первым кварталом 2024 года.

По данным таможенников, 98% всех ввезенных беспилотников воспользовались льготным режимом - для них не взимали таможенные платежи.

Больше всего дронов поступает в Украину из Китая. В первом квартале 2025 года импорт из этой страны составил 125,7 тысячи единиц - это 98% от общего количества ввезенных устройств.

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