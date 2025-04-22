Украинские предприниматели оформили более полутысячи льготных кредитов за неделю

С начала года бизнесу выделили почти 26 миллиардов.

Фото: AgroPortal.ua

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За последнюю неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинские предприниматели оформили 543 льготных кредита на общую сумму 1,9 млрд грн. Из них 312 кредитов на 700 млн грн выдали банки государственного сектора экономики. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

С начала 2025 года предприниматели уже получили 7 868 кредитов на 25,7 млрд грн, в том числе 4 950 кредитов (на 9,9 млрд грн) - от госбанков.

С начала действия военного положения в Украине, по этой программе выдано 77 503 кредита на общую сумму 302,1 млрд грн. Из них:

- 39,49 млрд грн - на инвестиционные цели;

- 74,40 млрд грн - на оборотный капитал;

- 45,83 млрд грн - для сельхозпроизводителей;

- 36,11 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 2,30 млрд грн - на энергосервис;

- 57,31 млрд грн - на антивоенные нужды;

- 33,15 млрд грн - в зонах повышенного военного риска.

Всего с момента старта программы заключено 112 325 кредитных договоров на 391,7 млрд грн. Из них банки государственного сектора выдали 77 288 договоров на 178,2 млрд грн.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства под координацией Министерства финансов. Сейчас Фонд имеет соглашения о сотрудничестве с 46 банками. Государство, в свою очередь, продолжает компенсировать проценты по кредитам в соответствии с условиями программы.

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