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Українські підприємці оформили понад пів тисячі пільгових кредитів за тиждень

07:54, 22 квітня 2025
З початку року бізнесу виділили майже 26 мільярдів.
Українські підприємці оформили понад пів тисячі пільгових кредитів за тиждень
Фото: AgroPortal.ua
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За останній тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» українські підприємці оформили 543 пільгові кредити на загальну суму 1,9 млрд грн. Із них 312 кредитів на 700 млн грн видали банки державного сектору економіки. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Від початку 2025 року підприємці вже отримали 7 868 кредитів на 25,7 млрд грн, у тому числі 4 950 кредитів (на 9,9 млрд грн) – від держбанків.

З початку дії воєнного стану в Україні, за цією програмою видано 77 503 кредити на загальну суму 302,1 млрд грн. Із них:

  • 39,49 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 74,40 млрд грн – на оборотний капітал;
  • 45,83 млрд грн – для сільгоспвиробників;
  • 36,11 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 2,30 млрд грн – на енергосервіс;
  • 57,31 млрд грн – на антивоєнні потреби;
  • 33,15 млрд грн – у зонах підвищеного воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми укладено 112 325 кредитних договорів на 391,7 млрд грн. З них банки державного сектору видали 77 288 договорів на 178,2 млрд грн.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва під координацією Міністерства фінансів. Наразі Фонд має угоди про співпрацю з 46 банками. Держава, у свою чергу, продовжує компенсувати відсотки за кредитами відповідно до умов програми.

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Мінфін фінанси

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