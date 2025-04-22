Українські підприємці оформили понад пів тисячі пільгових кредитів за тиждень

За останній тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» українські підприємці оформили 543 пільгові кредити на загальну суму 1,9 млрд грн. Із них 312 кредитів на 700 млн грн видали банки державного сектору економіки. Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
Від початку 2025 року підприємці вже отримали 7 868 кредитів на 25,7 млрд грн, у тому числі 4 950 кредитів (на 9,9 млрд грн) – від держбанків.
З початку дії воєнного стану в Україні, за цією програмою видано 77 503 кредити на загальну суму 302,1 млрд грн. Із них:
Усього з моменту старту програми укладено 112 325 кредитних договорів на 391,7 млрд грн. З них банки державного сектору видали 77 288 договорів на 178,2 млрд грн.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва під координацією Міністерства фінансів. Наразі Фонд має угоди про співпрацю з 46 банками. Держава, у свою чергу, продовжує компенсувати відсотки за кредитами відповідно до умов програми.
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