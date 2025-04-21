Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

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Если Верховная Рада примет правительственный законопроект о возложении на Налоговую службу задачи по администрированию нового реестра банковских счетов граждан и индивидуальных банковских сейфов, то Украина сможет получать дальнейшее финансирование со стороны иностранных доноров. Это объяснило Министерство финансов Украины.

Там подчеркнули, что резонансный законопроект относительно наделения налоговой новыми функциями был разработан совместно с Генеральным директоратом по вопросам финансовой стабильности Еврокомиссии (DG FISMA).

«Принятие Верховной Радой этого закона также будет способствовать имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма, выполнению условий для получения Украиной членства в ЕС, получению положительной оценки MONEYVAL относительно эффективного внедрения рекомендаций FATF и положительно повлияет на дальнейшие решения международных партнеров относительно выделения финансовой поддержки Украине», – подчеркнули в Минфине.

Законопроектом предусмотрено, что Государственная налоговая служба (ГНС) станет администратором Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Создание этого нового Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц предусматривает, что в него будут вноситься сведения:

дата открытия и закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета или электронного кошелька;

вид и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номер и дата договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа (дата начала и срок действия, дата прекращения договора, данные о лицах, имеющих доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно этому договору).

В то же время, как отметили в Минфине, в законопроекте зафиксировано, что в указанный реестр не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа. Также в правительстве намекнули, что администрирование налоговой этого реестра не будет означать, что налоговики сразу будут проверять законность получения средств.

Впрочем, следует отметить, что требования МВФ предусматривают необходимость обеспечения внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Кроме того, законопроект предусматривает:

создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований под администрированием ГНС;

совершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизма применения мер воздействия за непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр;

введение санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финмониторинга;

создание механизма разоблачителей в сфере финмониторинга и их защиты;

расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга – с целью совершенствования контроля отмывания денег и других незаконных финансовых операций предложено расширить перечень тех, кто обязан сообщать о подозрительных транзакциях, а именно: добавить доверительных собственников трастов и торговцев культурными ценностями, которые проводят операции через «свободные порты», если сумма превышает 400 тысяч грн;

недопущение к управлению и контролю за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников (пособников).

Следует напомнить, что обновленный Меморандум с МВФ также предусматривает создание соответствующего реестра счетов и предоставление налоговой службе доступа к банковской тайне.

Так, украинская сторона в документах с МВФ обязалась усиливать мобилизацию доходов путем реформы упрощенной системы налогообложения (УСН) с целью ограничения сферы применения.

Реформа системы упрощенного налогообложения будет направлена на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса легально избегать уплаты налогов или скрывать от налогообложения объемы реализации товаров и услуг, в том числе товаров, нелегально ввезенных или произведенных, а также на то, чтобы сделать экономически нецелесообразным использование системы упрощенного налогообложения для перевода правовой базы трудовых отношений в гражданско-правовую плоскость.

Как указано в Национальной стратегии доходов, реформы ПДФО и УСН требуют административных реформ, а также пересмотра Минфином в сотрудничестве с НБУ, при технической помощи МВФ и других международных партнеров вопроса расширения оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Также Украина обязалась перед МВФ разработать изменения в законодательство относительно введения требований к отчетности операторов цифровых платформ и международного обмена данными в соответствии с Директивой Совета ЕС DAC 7 / Типовыми правилами отчетности ОЭСР, которые позволят ГНС получать от операторов цифровых платформ и международных органов данные о доходах физических лиц, которые получают доходы без регистрации частного предпринимательства или с использованием упрощенной системы налогообложения.

Это будет способствовать существенному расширению базы налогообложения за счет включения в нее физических лиц, доходы которых в настоящее время не облагаются налогами.

Этот шаг будет способствовать мобилизации доходов и гармонизации налогового законодательства Украины с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР, а также станет первым шагом к реформированию системы налогообложения путем введения ГНС новых цифровых инструментов контроля.

«Мы подадим соответствующие законодательные изменения в парламент до конца апреля 2025 года (структурный маяк, конец апреля 2025 года).

Как предусмотрено НСД, в 2025 году мы подадим законодательные изменения в КМУ для внедрения правил борьбы с практиками уклонения от уплаты налогов, которые учитывают требования Директивы ЕС по противодействию уклонению от уплаты налогов и лучшие международные практики предотвращения уклонения от уплаты налогов и обеспечивают эффективную защиту налоговой базы от размывания и вывода прибыли из-под налогообложения», – отмечает украинская сторона.

Также Украина обязалась до конца сентября 2025 года подготовить изменения в законодательство, направленные на приведение банковской тайны и раскрытия информации в соответствие с Директивой 2013+36/ЕС (CRD IV).

Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство одобрило законопроект относительно обеспечения соответствия актам права ЕС и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA, что позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами без дополнительных комиссий.

Автор: Наталя Мамченко

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