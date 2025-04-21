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Женщина просила обязать сельсовет выделить ей из земельного участка пай — Верховный Суд высказал позицию о том, что non reformatio in peius

18:12, 21 апреля 2025
Верховный Суд оставил кассационную жалобу женщины без удовлетворения, указав, как отметил судья ВС Василий Крат, что non reformatio in peius.
Женщина просила обязать сельсовет выделить ей из земельного участка пай — Верховный Суд высказал позицию о том, что non reformatio in peius
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Что означает принцип non reformatio in peius и почему он важен? Верховный Суд объясняет, что этот латинский термин, происходящий из римского права, является действующим юридическим принципом, который защищает сторону, подающую апелляцию, от ухудшения ее положения.

Судья Верховного Суда Василий Крат на примере постановления Кассационного гражданского суда от 24 мая 2023 года по делу № 179/363/21 разъяснил, как этот принцип применяется на практике.

Принцип запрета ухудшения положения известен еще с времен римского права и существовал в связи с другим правилом – tantum devolutum quantum appellatum (сколько жалоб, столько и решения).

Правило запрета ухудшения положения означает недопустимость ухудшения положения стороны, которая подала апелляцию. То есть лицо, подающее апелляцию, не может оказаться в худшем положении по сравнению с тем, что оно достигло в предыдущей инстанции в результате своей же жалобы.

В рассматриваемом деле:

- истец просил обязать Магдалиновский сельсовет выделить ей из земельного участка площадью 6,6 гектара, предназначенного для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельную долю (пай) площадью 5,06 условных кадастровых гектаров;

- обжалуемым постановлением апелляционного суда Магдалиновский сельсовет был обязана выделить истцу из резервного фонда земель запаса земельный участок площадью 5,06 условных кадастровых гектаров для ведения товарного сельскохозяйственного производства;

- с кассационной жалобой обратилась истец, которая не согласна с обжалуемым постановлением в части выделения земельного участка из резервного фонда земель запаса, поскольку считает, что этот земельный участок должен быть выделен из земельного участка площадью 6,6 гектара.

Магдалиновский сельсовет не обжаловал постановление апелляционного суда в кассационном порядке. Кассационный суд отмечает, что лицо, подающее апелляцию, не может оказаться в худшем положении по сравнению с тем, что оно достигло в предыдущей инстанции в результате своей же жалобы.

При таких обстоятельствах кассационную жалобу следует оставить без удовлетворения, а обжалуемое постановление апелляционного суда – без изменений.

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