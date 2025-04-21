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Жінка просила зобов’язати селищну раду виділити їй із земельної ділянки пай — Верховний Суд висловив позицію про те, що non reformatio in peius

18:12, 21 квітня 2025
Верховний Суд залишив касаційну скаргу жінки без задоволення, вказавши, як зазначив суддя ВС Василь Крат, що non reformatio in peius.
Жінка просила зобов’язати селищну раду виділити їй із земельної ділянки пай — Верховний Суд висловив позицію про те, що non reformatio in peius
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Що означає принцип non reformatio in peius і чому він важливий? Верховний Суд пояснює, що цей латинський вислів, що походить з римського права, є дієвим юридичним принципом, який захищає сторону, що оскаржує судове рішення, від погіршення її становища.

Суддя Верховного Суду Василь Крат на прикладі постанови Касаційного цивільного суду від 24 травня 2023 року у справі № 179/363/21 роз'яснив, як цей принцип застосовується на практиці.

Принцип заборони повороту до гіршого відомий ще з часів римського права та існував у зв’язку із іншим правилом –tantum devolutum quantum appellatum (скільки скарги, стільки і рішення).

Правило заборони повороту означає недопустимість погіршення становища сторони, яка оскаржує судове рішення. Тобто, особа, яка оскаржує судове рішення, не може потрапити в гірше становище, порівняно із тим, що така особа досягнула в попередній інстанції в результаті своєї ж скарги.

У справі, що переглядалася:

- позивачка просила зобов’язати Магдалинівську селищну раду виділити їй із земельної ділянки площею 6,6 гектарів, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельну частку (пай) розміром 5,06 умовних кадастрових гектарів;

- оскарженою постановою апеляційного суду зобов`язано Магдалинівську селищну раду виділити позивачці із резервного фонду земель запасу земельну ділянку площею 5,06 умовних кадастрових гектарів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- із касаційною скаргою звернулася позивачка, яка не погоджується із оскарженою постановою у частині виділення земельної ділянки із резервного фонду земель запасу, оскільки вважає, що така земельна ділянка має бути виділена із земельної ділянки площею 6,6 гектарів.

Магдалинівська селищна рада постанову апеляційного суду у касаційному порядку не оскаржила.

Касаційний суд зауважує, що особа, яка оскаржує судове рішення, не може потрапити в гірше становище, порівняно із тим, що така особа досягнула в попередній інстанції в результаті своєї ж скарги.

За таких обставин касаційну скаргу належить залишити без задоволення, а оскаржену постанову апеляційного суду – без змін.

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