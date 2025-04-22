На Київщині розікрали 300 тис грн під час ремонту підвального приміщення закладу дошкільної освіти

Фігурант, аби привласнити частину бюджетних коштів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості.

Фото ілюстративне, джерело фото: realnilubny.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом заволодіння бюджетними коштами на понад 300 000 гривень.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, у жовтні 2022 року між відділом освіти та директором одного із підприємств було укладено договір на ремонт підвального приміщення закладу дошкільної освіти.

Під час виконання робіт фігурант, аби привласнити частину бюджетних коштів, вніс до офіційних документів неправдиві відомості: штучно збільшив обсяги виконаних робіт та зазначив роботи, які фактично не виконувалися.

Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на суму понад 300 000 гривень.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами, службового підроблення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.