В Киевской области разворовали 300 тыс грн во время ремонта подвального помещения учреждения дошкольного образования

Фигурант, чтобы присвоить часть бюджетных средств, внес в официальные документы недостоверные сведения.

Фото иллюстративное, источник фото: realnilubny.com.ua

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В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту завладения бюджетными средствами на сумму более 300 000 гривен.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, в октябре 2022 года между отделом образования и директором одного из предприятий был заключен договор на ремонт подвального помещения учреждения дошкольного образования.

Во время выполнения работ фигурант, чтобы присвоить часть бюджетных средств, внес в официальные документы ложные сведения: искусственно увеличил объемы выполненных работ и указал работы, которые фактически не выполнялись.

В результате таких действий территориальной громаде нанесен ущерб на сумму более 300 000 гривен.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по фактам завладения бюджетными средствами, служебной подделки и легализации имущества, полученного преступным путем.

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