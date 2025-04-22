Імпорт дронів в Україну зріс на 39% за перший квартал 2025 року — дані митниці

Україна імпортувала майже 128 тисяч дронів за перший квартал 2025 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У січні-березні 2025 року в Україну ввезли 127,8 тисячі цивільних безпілотних літальних апаратів загальною вартістю 371,3 млн доларів. Це на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна митна служба України.

У грошовому вимірі обсяг імпорту дронів збільшився на 103 млн доларів порівняно з першим кварталом 2024 року.

За даними митників, 98% усіх ввезених безпілотників скористалися пільговим режимом — для них не стягували митні платежі.

Найбільше дронів надходить до України з Китаю. У першому кварталі 2025 року імпорт із цієї країни склав 125,7 тисячі одиниць — це 98% від загальної кількості ввезених пристроїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.