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В Лондоне состоится новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, США, Великобритании и Франции — Зеленский

19:19, 21 апреля 2025
Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира, — сообщил Владимир Зеленский.
В Лондоне состоится новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, США, Великобритании и Франции — Зеленский
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В Лондоне 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны, где примут участие Украина, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Цель – добиться безусловного прекращения огня и заложить основы устойчивого мира.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - написал Зеленский в соцсети.

Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают, а также подчеркнул, что "безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны".

Напомним, что делегация Соединенных Штатов Америки отправится в Великобританию на переговоры по прекращению огня в Украине - об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

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Украина война Владимир Зеленский переговоры

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