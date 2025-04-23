Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие, а не мирный план Трампа — Axios

На переговорах примут участие Украина, Великобритания, Франция и США.

Фото: freepik.com

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Лондоне 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны, в которых примут участие Украина, Великобритания, Франция и США.

По данным издания Axios, которое ссылается на неназванного американского чиновника, Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента США Дональда Трампа.

«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по прекращению российско-украинской войны, которые состоятся в Лондоне.

По информации The New York Times, Рубио отменил поездку в Лондон после слов Президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Ранее Зеленский заявив, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией.

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