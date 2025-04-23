США закрили групу по розслідуванню воєнних злочинів РФ проти України — Washington Post

Адміністрація Трампа ліквідувала міжвідомчу групу, яка займалася збором даних про військові злочини РФ проти України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ліквідувала міжвідомчу групу, яка займалася збором даних про військові злочини РФ проти України. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що було скасовано кілька ініціатив, покликаних притягнути москву до відповідальності за військові злочини в Україні, зокрема, установу двопартійного офісу координатора національної розвідки (ODNI).

Видання пише, що раніше також було ліквідовано посаду координатора, який, згідно із законом, повинен був збирати розвіддані по всьому уряду про звірства Росії, вчинені в Україні.

За словами трьох чинних і колишніх чиновників, міжвідомчу робочу групу на чолі з цим координатором також було розпущено.

Як пише The Washington Post, інформація, що координується ODNI, надходила до Міжнародного кримінального суду (МКС) та інших міжнародних органів через Управління глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту, яке було створено у 1990-х роках для консультування державного секретаря з питань військових злочинів та геноциду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.