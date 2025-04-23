США закрыли группу по расследованию военных преступлений РФ против Украины — Washington Post

Администрация Трампа ликвидировала межведомственную группу, занимавшуюся сбором данных о военных преступлениях РФ против Украины.

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ликвидировала межведомственную группу, занимавшуюся сбором данных военные преступления РФ против Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что были отменены несколько инициатив, призванных привлечь москву к ответственности за военные преступления в Украине, в частности, учреждение двухпартийного офиса координатора национальной разведки (ODNI).

Издание пишет, что ранее также была ликвидирована должность координатора, который, согласно закону, должен был собирать разведданные по всему правительству о зверствах России, совершенные в Украине.

По словам трех действующих и бывших чиновников, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была распущена.

Как пишет The Washington Post, информация, координируемая ODNI, поступала в Международный уголовный суд (МУС) и другие международные органы через Управление глобального уголовного правосудия Госдепартамента, созданное в 1990-х годах для консультирования государственного секретаря по военным преступлениям и геноциду.

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