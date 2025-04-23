Практика судів
  1. В Україні

Що слід знати про компенсації за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю — роз’яснення

14:36, 23 квітня 2025
Тепер роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників – ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свою роботу.
Що слід знати про компенсації за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області пояснили нюанси отримання компенсації за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю. 

Зазначається, що якщо у роботодавця працює від 8 до 25 працівників, він повинен облаштувати одне робоче місце для працівника з інвалідністю.

З 18 березня 2025 року набуло чинності рішення Уряду щодо розширення можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю. Тепер роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників – ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свою роботу, компенсація доступна також для самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців з інвалідністю, які звільнилися з військової служби.

Сума компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю складає до 120 тис. грн (за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи) та до 80 тис. грн (для людей з інвалідністю II групи).

Працівникам нагадують, що офіційне працевлаштування – це гарантовані виплати на випадок безробіття, оплата тимчасової непрацездатності, допомога при народженні дитини, пенсійні виплати та інші соціальні гарантії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці компенсація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За незаконне переміщення дітей пропонують карати до 12 років позбавлення волі – комітет рекомендував розширити поняття воєнних злочинів

За незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

«Задача здається вам легкою, тільки якщо ви знаєте відповідь» — кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації звернулися до ВККС з відкритим листом

Претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона на перемовини разом з Умєровим та Сибігою

«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — зазначив Андрій Єрмак.

Переговори щодо миру в Україні за участі міністрів закордонних справ у Лондоні відкладено — МЗС Великої Британії

У заяві МЗС Великої Британії йдеться: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді