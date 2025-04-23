Що слід знати про компенсації за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю — роз’яснення

Тепер роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників – ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свою роботу.

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Фахівці відділу з питань праці Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області пояснили нюанси отримання компенсації за облаштування робочого місця для ветерана з інвалідністю.

Зазначається, що якщо у роботодавця працює від 8 до 25 працівників, він повинен облаштувати одне робоче місце для працівника з інвалідністю.

З 18 березня 2025 року набуло чинності рішення Уряду щодо розширення можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю. Тепер роботодавці можуть отримати компенсацію за облаштування робочих місць для своїх працівників – ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свою роботу, компенсація доступна також для самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців з інвалідністю, які звільнилися з військової служби.

Сума компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю складає до 120 тис. грн (за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи) та до 80 тис. грн (для людей з інвалідністю II групи).

Працівникам нагадують, що офіційне працевлаштування – це гарантовані виплати на випадок безробіття, оплата тимчасової непрацездатності, допомога при народженні дитини, пенсійні виплати та інші соціальні гарантії.

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