Рубио сообщил Рютте, что при отсутствии четкого пути к миру, США откажутся от своих усилий по Украине

Госсекретарь США заявил генсеку НАТО, что если в ближайшее время не появится четкого пути к миру, США отступят от усилий по посредничеству в установлении мира.

Источник фото: НАТО

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Государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте проинформировал его о мирном предложении, представленном 17 апреля украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс.

«Госсекретарь выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов на то, что это предложение будет принято и приведет к прочному и долгосрочному миру в Украине. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна и привержена делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты откажутся от усилий по посредничеству в установлении мира», — указала она.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине — при каком условии.

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