Рубіо повідомив Рютте, що за відсутності чіткого шляху до миру, США відійдуть від своїх зусиль щодо України

Держсекретар США заявив генсеку НАТО, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, США відступлять від зусиль, спрямованих на посередництво у встановленні миру.

Джерело фото: НАТО

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Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонних переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте поінформував його про мирну пропозицію, представлену 17 квітня українській делегації в Парижі і російським офіційним особам по телефону. Про це повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

«Держсекретар висловив сподівання президента Трампа та Сполучених Штатів на те, що ця пропозиція буде прийнята та призведе до міцного та довгострокового миру в Україні. Держсекретар наголосив, що, хоча наша країна і віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відмовляться від зусиль, спрямованих на посередництво у встановленні миру», – вказала вона.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України — при якій умові.

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