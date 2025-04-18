ВККС відновила можливість подання документів для участі у доборі та призначення на посаду судді

З метою запобігання несанкціонованому втручанню в інформаційну систему Комісія була вимушена тимчасово обмежити роботу низки підсистем.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України заявила, що відновила можливість подання документів для участі у доборі, а також декларацій доброчесності та родинних зав’язків.

З метою запобігання несанкціонованому втручанню в інформаційну систему Комісія була вимушена тимчасово обмежити роботу таких підсистем як:

кабінет подання документів для участі у процедурі добору та призначення на посаду судді;

кабінет подання декларацій родинних зв’язків і доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Це було зроблено за рекомендацією розробника програмного забезпечення.

«Наразі ризики усунуто. Можливість подачі документів для участі у доборі, а також декларацій доброчесності та родинних зав’язків відновлено», - вказали у ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.